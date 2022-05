EUA. Quais foram os maiores tiroteios em massa deste século?

Dados do ano passado revelavam que,. Em 2019, foram mais as mortes por armas de fogo (em suicídios e homicídios) do que aquelas provocadas por acidentes de carro.Em 2020,, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças desse país. Se contarmos com adultos, foram mais de 45 mil os americanos a morrerem devido a armas, um aumento de 25 por cento em relação a 2015 e de

Numa nação onde a Constituição salvaguarda, na Segunda Emenda, o direito à posse de armas, foram estes os episódios mais fatais em cada um dos últimos 22 anos, segundo a revista independente de investigação Mother Jones e a agência Reuters:





2021 – Tiroteio em massa num supermercado em Boulder (Colorado) Um homem de 21 anos entrou neste supermercado e abriu fogo, matando dez pessoas. O suspeito foi acusado de dez homicídios em primeiro grau, o que no Colorado significa prisão prepétua. O jovem era já conhecido do FBI por estar ligado a outra pessoa sob investigação.



2020 – Tiroteio em massa de Molson Coors (Milwaukee) Um trabalhador da cervejaria Molson Coors Beverage, Anthony Ferrill, suicidou-se depois de matar outras cinco pessoas dentro das instalações da empresa. As motivações do atirador são, até hoje, desconhecidas.





2019 – Tiroteio no Walmart de El Paso (Texas) Um homem matou 22 pessoas e feriu 26 num supermercado da cadeia Walmart na cidade de El Paso, acabando detido pelas autoridades. Uma nota que se acredita ter sido escrita pelo autor dos disparos apelidava o ataque de "resposta à invasão hispânica do Texas".





2018 - Massacre de Parkland (Flórida)

Nikolas Jacob Cruz matou 17 pessoas e deixou outras 15 feridas ao disparar sobre alunos na escola secundária Marjory Stoneman Douglas, no sul da Flórida. O suspeito foi detido no local e confessou o tiroteio, tendo sido acusado de 17 homicídios premeditados. Descobriu-se mais tarde que Nikolas tinha feito, antes do ataque, publicações em rede sociais nas quais admitia querer tornar-se num atirador profissional em escolas.

2018 – Tiroteio em massa de Thousand Oaks (Califórnia) Um antigo veterano da Marinha norte-americana matou 12 pessoas e feriu 22 num bar em Thousand Oaks, nos subúrbios de Los Angeles. No final, cometeu suicídio.

2017 – Tiroteio em massa na avenida Las Vegas Strip (Las Vegas) Cinquenta e oito pessoas morreram e 546 ficaram feridas depois de um homem abrir fogo, por mais de 15 minutos, sobre um festival de música country. O atirador disparou desde o seu quarto de hotel, num 32.º andar, e tirou a própria vida no final.

2016 – Massacre numa discoteca em Orlando (Flórida) Um atirador identificado como Omar Mateen fez 49 mortos e 53 feridos na discoteca Pulse, em Orlando, numa festa dedicada a música latina. Durante o tiroteio, o homem ligou à polícia e jurou lealdade ao autoproclamado Estado Islâmico. Acabou abatido pelas autoridades.

2015 – Tiroteio em massa de San Bernardino (Califórnia) Um casal matou 14 pessoas e feriu outras 21 numa festa da empresa em San Bernardino. O homem e a mulher acabaram abatidos pela polícia quatro horas depois de terem fugido do local do crime. Segundo as autoridades, o casal terá plantado três bombas caseiras no edifício, mas estas acabaram por não explodir.

2014 – Tiroteio em massa de Isla Vista (Califórnia) Elliot Rodger, de 22 anos, esfaqueou os companheiros de casa e depois dirigiu-se aos arredores do campus universitário de Santa Bárbara, na Califórnia, onde matou a tiro seis pessoas e feriu 21. O autor teria síndrome de Asperger.

2013 – Tiroteio em massa no Washington Navy Yard (Washington) Um ex-reservista da Marinha norte-americana fez 12 mortos e oito feridos na base naval de Washington Navy Yard, acabando morto pela polícia.

2012 – Massacre da escola primária Sandy Hook (Connecticut) Vinte alunos e seis professores morreram nesta escola primária depois de Adam Lanza, de 20 anos, ter disparado dentro das instalações. Antes, tinha morto a própria mãe em casa. Os alunos vítimas do tiroteio tinham entre seis e sete anos. O atirador acabou por se suicidar no local.

2011 – Tiroteio em massa de Seal Beach (Califórnia) Oito pessoas morreram e uma ficou ferida num tiroteio num salão de beleza em Seal Beach, às mãos de Scott Evans Dekraai, que quereria vingar-se da ex-mulher – uma das vítimas. O homem foi condenado a prisão perpétua.

2010 – Tiroteio em massa na Hartford Beer Distributor (Connecticut) Num armazém da empresa de distribuição de cerveja Hartford, nove pessoas morreram e duas ficaram feridas depois de o ex-funcionário Omar Sheriff Thornton ter, alegadamente, querido vingar-se devido à abertura de um processo disciplinar. Acabou por suicidar-se.





2009 – Massacre de Fort Hood (Texas) Um antigo psiquiatra e membro do Exército norte-americano abriu fogo em Fort Hood, uma base militar no Texas, matando 13 pessoas e ferindo 31. Nidal Hasan foi condenado à morte em 2013.

2008 – Tiroteio em massa no Kirkwood City Council (Missouri) Seis mortos e dois feridos foi o balanço final depois de um homem ter disparado sobre o público que assistia a uma reunião no Câmara da cidade de Kirkwood. O presidente da Câmara foi uma das vítimas mortais.

2007 – Massacre na Virginia Tech (Virgínia) Seung-Hui Cho, finalist na Universidade Virginia Tech, matou 32 colegas e professores em dois ataques separados, acabando por cometer suicídio no final. Dezassete estudantes ficaram feridos.





2006 – Tiroteio em massa em Goleta (Califórnia) Jennifer San Marco, antiga funcionária dos correios de Goleta, na Califórnia, matou sete pessoas e tirou a própria vida nas instalações dos mesmos correios.





2005 – Massacre de Red Lake (Minnesota) Jeff Weise, de 16 anos, matou o avô e a namorada do avô antes de se dirigir até à escola secundária de Red Lake, onde tinha estudado. Lá, matou mais sete pessoas e feriu cinco. Também este jovem acabou por se matar no local dos disparos.





2004 – Tiroteio em massa no concerto dos Damageplan (Ohio) Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas na discoteca Alrosa Villa, onde a banda Damageplan estava a dar um concerto. Três minutos depois de abrir fogo sobre a plateia, o atirador foi morto pela polícia.

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas na discoteca Alrosa Villa, onde a banda Damageplan estava a dar um concerto. Três minutos depois de abrir fogo sobre a plateia, o atirador foi morto pela polícia.





2003 – Tiroteio em massa na Lockheed Martin (Missouri) Douglas Williams, trabalhador da fábrica de produtos aeroespaciais Lockheed Martin, disparou sobre 14 colegas de trabalho, matando seis deles, e cometeu suicídio.





2001 – Tiroteio em massa na Navistar (Illinois) Um trabalhador da fabricante de veículos Navistar foi, neste ano, condenado a uma pena de prisão por alegadamente ter roubado ao empregador. O homem, então de 66 anos, entrou na fábrica e abriu fogo, matando quatro pessoas antes de se suicidar.

Um trabalhador da fabricante de veículos Navistar foi, neste ano, condenado a uma pena de prisão por alegadamente ter roubado ao empregador. O homem, então de 66 anos, entrou na fábrica e abriu fogo, matando quatro pessoas antes de se suicidar.





2000 – Massacre de Wakefield (Massachusetts) Sete pessoas morreram depois de um funcionário da Edgewater Technology, empresa de tecnologia digital, ter atirado sobre sete colegas. Todos acabaram por morrer e o atirador foi condenado a sete penas de prisão perpétua.