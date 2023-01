EUA. Quase totalidade da Califórnia sob alerta de inundações

Uma forte tempestade atingiu a costa do Estado norte-americano da Califórnia, colocando mais de 34 milhões de residentes sob alerta desde segunda-feira.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica estabeleceu que 90 por cento do Estado californiano estará sob vigilância: "Estimamos que o pior ainda está para vir", disse o governador Gavin Newsom, em conferência de imprensa.



Dezenas de milhares de pessoas ficaram sem energia e estão a decorrer evacuações em massa devido a ameaça de mais deslizamentos de terra e inundações, especialmente na região de Montecito, a norte de Los Angeles.



Uma criança de cinco anos foi arrastada por uma enchente repentina no Condado de San Luis Obispo. Foi desencadeada uma busca durante sete horas, mas acabou por ser cancelada quando se tornou demasiado perigoso para os mergulhadores devido ao agravamento do tempo.



No último balanço sobre vítimas mortais, as autoridades indicaram que o número subiu para 14.



Também foram registadas rajadas de vento com a força de furacão, que chegaram a 212 quilómetros por hora na cidade de Oroville, a norte de Sacramento, capital da California.



O rio San Lorenzo, no condado de Santa Cruz, subiu 4,3 metros em pouco mais de quatro horas, causando uma grande inundação.



#BREAKING Major Damage reported as massive swell batters piers and homes in Santacruz #flooding #Flood #santacruz #California #Californians #Californiastorm #Weather pic.twitter.com/L19jQs7stq

As chuvas intensas estão a deslocar-se para sul e ameaçam Los Angeles.

“Os vários temporais saturaram o solo, aumentaram o fluxo dos rios e prepararam o terreno para que este temporal se tornasse um evento de alto impacto”, sublinharam os serviços de Vigilância Geológica.



Como grande parte do solo da Califórnia não consegue absorver mais água nas próximas precipitações, o governador Gavin Newsom deixou essa nota de que "o pior ainda está pra vir".



As autoridades emitiram assim alertas de inundação para as áreas ao redor de Los Angeles, incluindo Orange County e San Bernardino County Mountains.

O presidente Joe Biden declarou entretanto o estado de emergência para a Califórnia.

Around 90% of California residents are under flood watches this morning, as deadly storms hammer the state, bringing heavy rain, dangerous flooding, landslides, power outages and a sinkhole in L.A. County. https://t.co/AOuTghBmUy pic.twitter.com/6T80qaYr26