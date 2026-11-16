"Os EUA e o Africom pretendem investir mais na relação com Moçambique, e isso está intimamente ligado também ao investimento comercial do setor privado, nomeadamente ao projeto da ExxonMobil e da Total em Afungi. Trata-se de um investimento de vários milhares de milhões de dólares", afirmou o vice-comandante daquela estrutura, John W. Brennan.

No balanço da recente visita a Moçambique, divulgado hoje pela embaixada norte-americana em Maputo, Brennan explica que a missão visou apoiar a estabilização de Cabo Delgado, província afetada desde 2017 por uma insurgência armada associada ao grupo Estado Islâmico.

"Queremos garantir que o ISIS-Moçambique não interfira nisso, porque os resultados desse investimento poderão duplicar o PIB de Moçambique logo no primeiro ano em que estiver totalmente operacional", sustentou o responsável, que durante a visita manteve encontros com o Presidente moçambicano, Daniel Chapo, e com o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume.

"Queremos garantir que esse investimento esteja protegido e queremos continuar a reforçar a relação entre os EUA, os nossos aliados de Moçambique através de exercícios e de vários JCET, exercícios conjuntos de treino, com algumas das nossas unidades das Forças Especiais, porque todos temos um interesse direto em garantir que as forças de segurança moçambicanas estejam o mais bem treinadas possível", acrescentou.

Segundo Brennan, foi discutida a possibilidade de aprofundar a cooperação militar norte-americana com Moçambique, defendendo que "uma maior presença dos EUA, mais formação e maior visibilidade reduzem o risco para o investimento do setor privado", acrescentando: "Há muitas empresas privadas ansiosas por investir mais em Moçambique devido aos seus ricos recursos naturais".

O vice-comandante do Africom visitou igualmente Madagáscar e apontou preocupações quanto à projeção da influência russa em África.

"Há uma relação em expansão entre a Rússia, ou melhor, um reavivar de relações antigas que remontam ao período anterior ao colapso da União Soviética", afirmou, considerando que Moscovo procura replicar noutras regiões do continente o modelo já seguido em vários países do Sahel.

"O que nos preocupa é o modelo que a Rússia tem utilizado no Sahel e a forma como pretende expandi-lo para outras partes do continente. E, estrategicamente, Madagáscar ocupa uma localização extremamente importante, tal como Moçambique, e não queremos ver esses modelos a serem aplicados nesses dois locais", declarou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse em 09 de julho que a Rússia está disponível para ajudar Moçambique a "eliminar" o terrorismo em Cabo Delgado.

"Continuamos a apoiar os esforços do Presidente [moçambicano] Chapo para estabilizar a situação no norte, eliminar a ameaça terrorista e consolidar a verdadeira soberania de Moçambique. Prestamos apoio, nomeadamente através da formação de pessoal e do fornecimento do armamento e do equipamento necessários", disse, em declarações aos jornalistas, em Maputo.

Moçambique possui algumas das maiores reservas de gás natural descobertas na última década em África. O país conta atualmente com três grandes projetos aprovados na bacia do Rovuma.

Em águas ultraprofundas, o projeto Coral Sul FLNG, liderado pela Eni, produz gás desde 2022, enquanto o Coral Norte, aprovado em 2025, deverá duplicar a capacidade de liquefação daquela concessão a partir de 2028.

Em terra, o projeto Rovuma LNG, da Área 4 e liderado pela norte-americana ExxonMobil, prevê produzir 18 milhões de toneladas anuais de gás natural liquefeito (GNL) após 2030, aguardando pela decisão final de investimento.

Já o Mozambique LNG, liderado pela francesa TotalEnergies, avaliado em cerca de 20 mil milhões de dólares (17,4 mil milhões de euros), deverá produzir até 13 milhões de toneladas anuais de GNL quando entrar em operação. O projeto foi retomado em janeiro após mais de quatro anos de suspensão motivada pelos ataques armados em Cabo Delgado.