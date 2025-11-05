EUA querem que Conselho de Segurança da ONU suspenda sanções contra líder sírio

No projeto de resolução, obtido pela agência Associated Press (AP), Washington propõe que o Conselho, composto por 15 membros, suspenda uma série de sanções ligadas a al-Charaa e ao ministro sírio do Interior, Anas Hasan Khattab.

A resolução poderá ser votada já na quinta-feira, segundo fonte que falou à AP sob anonimato.

Para ser aprovada, a resolução necessita do apoio de nove membros e de nenhum veto dos cinco membros permanentes --- China, Rússia, Reino Unido, França e Estados Unidos.

O presidente Donald Trump irá receber al-Charaa em Washington na segunda-feira, na primeira visita aos Estados Unidos por um Presidente sírio desde que o país conquistou a independência, em 1946.

Em Washington, al-Charaa deverá formalizar a adesão da Síria à coligação liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico, que inclui cerca de 80 países que colaboram para travar o ressurgimento do grupo extremista.

O esforço na ONU faz parte da estratégia de Trump para reconstruir as relações com a Síria com o fim do regime de 50 anos da família Assad, com a deposição em dezembro do ex-Presidente Bashar al-Assad, após uma ofensiva relâmpago das forças lideradas por al-Charaa.

A queda de Assad pôs também fim a quase 14 anos de guerra civil, em que o regime contou com o apoio militar da Rússia.

Desde então, a al-Charaa tem procurado restabelecer os laços com países árabes e com o Ocidente, onde as autoridades se mostraram inicialmente cautelosas devido às suas antigas ligações com o grupo terrorista Al-Qaeda.

O movimento rebelde que o novo líder sírio liderou anteriormente, Hayat Tahrir al-Sham, foi designado por Washington como um grupo terrorista.

Em maio, Trump reuniu-se com al-Charaa na Arábia Saudita e anunciou que iria suspender as sanções contra o país devastado pela guerra, entretanto suspensas ou anuladas em grande parte.

No entanto, as mais rigorosas sanções foram impostas pelo Congresso em 2019 e necessitarão de uma votação parlamentar para serem removidas permanentemente.

O conflito na Síria começou no início de 2011 e fez quase meio milhão de mortos e milhões de deslocados, incluindo muitos que são agora refugiados.

A guerra causou uma destruição generalizada e a reconstrução do país exigirá dezenas de milhares de milhões de dólares.

Em maio, o coordenador-chefe da divisão humanitária da ONU, Ramesh Rajasingham, disse no Conselho de Segurança que 90% dos sírios vivem na pobreza, sendo que 16,5 milhões necessitam de proteção e assistência humanitária, incluindo quase 3 milhões que enfrentam insegurança alimentar aguda.