EUA recusam totalmente entidade global para tutelar Inteligência Artificial
Os Estados Unidos da América (EUA) rejeitaram hoje qualquer entidade reguladora global da Inteligência Artificial (IA), através do seu chefe de delegação, na sessão de encerramento da cimeira sobre o setor em Nova Deli.
"Rejeitamos totalmente a governança global da IA. Acreditamos que o seu desenvolvimento não pode levar a um futuro melhor se estiver sujeito à burocracia e ao controlo centralizado", disse Michael Kratsios, conselheiro de Ciência e Tecnologia da presidência norte-americana.
As declarações do membro da Administração do presidente dos EUA, Donald Trump, foram conhecidas antes da divulgação de uma declaração final conjunta dos participantes no evento da cidade indiana sobre a possível regulamentação da nova ferramenta tecnológica que está a gerar preocupações sobre seu impacto na sociedade e no meio ambiente.
Na quinta-feira, o fundador e diretor-executivo da Open AI (ChatGPT) defendeu ser urgente a regulamentação daquele setor específico das tecnologias de informação.
"Não estou a sugerir que não precisamos de regulamentação ou de proteções. Precisamos delas urgentemente, como para qualquer outra tecnologia com tamanho poder", disse o empresário norte-americano Sam Altman.
Segundo o responsável, pode vir a dar-se o caso de que o Mundo precise de uma entidade reguladora "como a AIEA (Agência Internacional de Energia Atómica) para garantir a coordenação internacional em matéria de IA".
A quarta edição daquela cimeira de Nova Deli reúne, com o patrocínio do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, líderes políticos, empresários, altos responsáveis e peritos daquela área de atividade.