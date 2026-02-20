EUA recusam totalmente entidade global para tutelar Inteligência Artificial

"Rejeitamos totalmente a governança global da IA. Acreditamos que o seu desenvolvimento não pode levar a um futuro melhor se estiver sujeito à burocracia e ao controlo centralizado", disse Michael Kratsios, conselheiro de Ciência e Tecnologia da presidência norte-americana.

As declarações do membro da Administração do presidente dos EUA, Donald Trump, foram conhecidas antes da divulgação de uma declaração final conjunta dos participantes no evento da cidade indiana sobre a possível regulamentação da nova ferramenta tecnológica que está a gerar preocupações sobre seu impacto na sociedade e no meio ambiente.

Na quinta-feira, o fundador e diretor-executivo da Open AI (ChatGPT) defendeu ser urgente a regulamentação daquele setor específico das tecnologias de informação.

"Não estou a sugerir que não precisamos de regulamentação ou de proteções. Precisamos delas urgentemente, como para qualquer outra tecnologia com tamanho poder", disse o empresário norte-americano Sam Altman.

Segundo o responsável, pode vir a dar-se o caso de que o Mundo precise de uma entidade reguladora "como a AIEA (Agência Internacional de Energia Atómica) para garantir a coordenação internacional em matéria de IA".

A quarta edição daquela cimeira de Nova Deli reúne, com o patrocínio do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, líderes políticos, empresários, altos responsáveis e peritos daquela área de atividade.