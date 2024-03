EUA renovam compromisso de defender Filipinas face a receios de conflito com China

Há duas semanas, no incidente mais recente, um navio da Guarda Costeira chinesa usou um canhão de água contra um barco filipino, partindo um painel de vidro, o que provocou ferimentos em quatro marinheiros filipinos.Em conferência de imprensa conjunta com o homólogo filipino em Manila, Blinken afirmou que os aliados "partilham a preocupação com as ações da RPC (República Popular da China) que ameaçam a nossa visão comum de um Indo-Pacífico livre e aberto, incluindo no Mar do Sul da China e na zona económica exclusiva das Filipinas".

As Forças Armadas americanas mantêm uma presença regular no Mar do Sul da China, com sobrevoos de aviões, operações de liberdade de navegação e exercícios com aliados e parceiros para afirmar que o mar é uma via navegável internacional.

Blinken frisou ainda que um tratado de defesa mútua assinado em 1951, nos termos do qual Washington se compromete a defender Manila de qualquer ataque, é "inflexível" e "estende-se a ataques armados contra as forças armadas filipinas, embarcações públicas, aeronaves - incluindo as da sua guarda costeira - em qualquer parte do Mar do Sul da China"."O mais importante é que nos mantemos unidos na nossa determinação de defender o direito internacional - para as Filipinas e para todos os outros países - contra quaisquer ações provocatórias", afirmou.O responsável filipino sublinhou ainda que Manila pretende resolver os litígios através de uma diplomacia pacífica."As Filipinas sempre mantiveram a política de resolver quaisquer disputas e geri-las através de meios diplomáticos e pacíficos, e continuamos empenhados nisso", afirmou Manalo.

A China reivindica "soberania indiscutível" sobre quase todos os 1,3 milhões de milhas quadradas do Mar do Sul da China, rico em recursos, apesar de uma decisão de 2016 em contrário de um tribunal internacional em Haia.

"Os EUA não são parte na questão do Mar do Sul da China e não têm o direito de interferir nas questões marítimas entre a China e as Filipinas", afirmou terça-feira o porta-voz do Ministério chinª^ês dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin JianEsta foi a segunda visita de Blinken a Manila desde que Marcos assumiu o cargo, e ocorre semanas antes de o presidente Joe Biden receber o presidente filipino e o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida na Casa Branca em abril.Blinken descreveu a próxima cimeira como um "novo horizonte de cooperação" que é "incrivelmente promissor", em comentários antes de se encontrar com Marcos."A cimeira assenta numa base muito sólida entre os nossos países, em que temos as mesmas prioridades, quer se trate de desenvolvimento económico, de lidar com as alterações climáticas, de segurança alimentar e, claro, de defender o Direito Internacional - todas estas coisas estão no centro das atenções", acrescentou Blinken.