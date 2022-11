EUA. Republicanos elegem senadores em Ohio, Kentucky e Carolina do Sul

As primeiras projeções não apresentam surpresas nos respetivos redutos republicanos e democratas, onde prevaleceram os candidatos que as sondagens apontavam como favoritos.

Em Vermont, o democrata Peter Welch venceu a eleição para o Senado, com uma vitória fácil sobre o candidato republicano Gerald Malloy, conquistando o lugar deixado vago por Patrick Leahy, o membro mais antigo da câmara alta.

Welch, de 75 anos, recebeu algumas críticas antes das eleições, por abdicar da sua antiguidade na Câmara dos Representantes para começar como senador, mas defendeu-se com a necessidade de neste momento usar a sua experiência para lutar contra a ameaça contra a democracia norte-americana.

Já na Carolina do Sul, foi o republicano Tim Scott a garantir a reeleição para a câmara alta do Congresso norte-americano.

O único republicano negro no Senado derrotou a democrata Krystle Matthews, segundo as projeções.

O republicano Rand Paul garantiu a sua reeleição para um terceiro mandato no Senado no Estado do Kentucky, derrotando o democrata Charles Booker.

Paul foi eleito pela primeira vez em 2010 e com a reeleição estende a série de vitórias do Partido Republicano para o Senado naquele Estado. Os democratas não elegem para a câmara alta desde Wendell Ford em 1992.

Booker foi o primeiro negro do Kentucky a concorrer como candidato democrata do estado para o Senado, mas a sua campanha pioneira falhou contra Paul depois de também ter perdido em 2020.

Em Ohio, as projeções da CNN apontam que o governador republicano Mike DeWine foi reeleito frente à democrata Nan Whaley.

Às 00:00 de hoje em Lisboa encerraram as assembleias de voto em diversos Estados em todo o país: Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina do Sul, Vermont e Virginia.

As primeiras assembleias de voto tinham encerrado às 23:00 de terça-feira em Lisboa na maioria dos condados em Indiana e Kentucky.

As eleições intercalares norte-americanas realizadas esta terça-feira determinarão qual o partido que controlará o Congresso nos dois últimos anos do mandato do Presidente Joe Biden, estando também em jogo 36 governos estaduais e vários referendos estaduais a medidas sobre questões-chave, incluindo aborto e drogas leves.

Em disputa estão todos os 435 lugares na Câmara dos Representantes, onde os democratas atualmente têm uma estreita maioria de cinco assentos, e ainda 35 lugares no Senado, onde os democratas têm uma maioria apenas graças ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.

As eleições podem não apenas mudar a cara do Congresso norte-americano, mas também levar ao poder governadores e autoridades locais totalmente comprometidos com as ideias de Donald Trump. Uma derrota muito pesada nestas próximas eleições pode complicar ainda mais o cenário de um segundo mandato presidencial para Joe Biden.

