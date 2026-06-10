EUA resgataram tripulantes de helicóptero abatido em ataque iraniano

Foi a primeira operação deste tipo numa missão de salvamento, de acordo com o Comando Central (Centcom).



O aparelho, identificado como um drone marítimo Corsair, operado pela Força-Tarefa 59 da Quinta Frota dos EUA, foi mobilizado devido à proximidade da área do incidente e à capacidade operacional, explicou o porta-voz do Centcom, o capitão Tim Hawkins, à comunicação social local.



Após resgatar os dois tripulantes, o sistema não tripulado transportou-os até um ponto de recolha, de onde foram, posteriormente, retirados por um helicóptero, concluindo assim a operação de resgate do piloto e do artilheiro do Apache.



O helicóptero de ataque AH-64 Apache, um dos principais modelos em serviço na região, caiu durante uma patrulha em águas próximas de Omã, após ser atingido por um drone de ataque iraniano, de acordo com fontes militares norte-americanas.



Após o incidente, os Estados Unidos lançaram uma série de ataques contra o Irão em retaliação pelo abate contra um helicóptero norte-americano no estreito de Ormuz, informou o Centcom.





C/Lusa