EUA retomam construção de muro fronteiriço de 100 quilómetros entre Arizona e México

Rodney Scott, comissário da Agência de Alfândegas e Proteção de Fronteiras (CBP na sigla em inglês), afirmou que o projeto, conhecido como `Tucson 5`, voltou a ser posto em marcha.

"Esta iniciativa vai fechar um dos corredores de contrabando e tráfico mais perigosos da fronteira sudoeste: uma zona desértica remota que durante décadas facilitou o tráfico de drogas, a morte de migrantes e as atividades dos cartéis", afirmou Scott em comunicado na terça-feira.

O anúncio foi feito após um juiz federal na Califórnia ter negado o pedido da Nação Tohono O`odham para bloquear temporariamente a construção do muro fronteiriço ao longo da sua reserva indígena no sul do Arizona.

O juiz decidiu que aquela tribo não demonstrou que a construção reduziria ilegalmente a sua reserva ou constituiria uma invasão federal, como argumentam no processo apresentado em junho passado.

A congressista democrata Adelita S. Grijalva, apoiada por outros três representantes na Câmara de Representantes, instou na terça-feira os departamentos de Segurança Interna (DHS) e do Interior (DOI) a suspenderem imediatamente a construção até que o governo federal tenha realizado uma consulta significativa com a Nação Tohono O`odham.

"Estamos muito preocupados pelo facto de o governo federal não ter realizado uma consulta significativa com as nações tribais sobre projetos que poderiam afetar locais sagrados, recursos culturais e territórios ancestrais", escreveram os legisladores no pedido.

A carta também levanta preocupações sobre o uso de fundos dos contribuintes em barreiras fronteiriças secundárias e insta o DHS a adotar abordagens mais eficazes e económicas para a segurança da fronteira, incluindo a modernização e o fortalecimento dos portos de entrada.