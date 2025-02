EUA revelam disponibilidade de Israel para negociar novo cessar-fogo

Na terça-feira, Steve Witkoff reiterou ainda que estava pronto para viajar para o Médio Oriente muito rapidamente, com a primeira fase da trégua prevista para terminar no sábado, 1 de março.

"Estamos a fazer muitos progressos. Israel está a enviar uma equipa enquanto falamos", disse Witkoff, num evento em Washington, organizado pelo Comité Judaico Norte-americano.

"Ou vamos para Doha ou para o Cairo, onde vão começar as negociações, novamente com os egípcios e os cataris", os outros dois países mediadores com os Estados Unidos, acrescentou.

As novas discussões visam "avançar a segunda fase e obter mais libertações de reféns", disse Witkoff. "Pensamos que é uma possibilidade real", acrescentou.

O enviado dos Estados Unidos disse ainda que talvez se junte às negociações no domingo, 2 de março, "se tudo correr bem".

Horas antes, o movimento islamita palestiniano Hamas anunciou um acordo para que Israel liberte centenas de prisioneiros palestinianos, o que será feito "em simultâneo" com a próxima entrega de corpos de reféns israelitas.

Até ao momento, as autoridades israelitas não confirmaram as informações do movimento palestiniano.

A próxima entrega pelo Hamas de corpos de reféns israelitas estava inicialmente prevista para quinta-feira.