EUA revelam que navios militares vão deixar de pagar taxas no Canal do Panamá

A isenção foi anunciada após a visita do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, ao país centro-americano, e numa altura em que o presidente Donald Trump avançou com a ideia de anexar o Canal do Panamá.

"O governo do Panamá concordou em deixar de cobrar tarifas aos navios do governo dos EUA que transitam pelo Canal do Panamá, poupando milhões de dólares por ano", afirmou o Departamento de Estado norte-americano, numa mensagem na rede social X.

Pouco antes, o Pentágono informou, em comunicado, que o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, referiu, durante um telefonema com o ministro da Segurança Pública do Panamá, Frank Abrego, o interesse norte-americano em "assegurar o acesso sem restrições" ao canal.

"Hegseth enfatizou que a principal prioridade é salvaguardar os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos sob a liderança do presidente Trump, o que inclui garantir o acesso irrestrito ao Canal do Panamá e mantê-lo livre de interferência estrangeira", lê-se num comunicado.

Troca de mensagens entre os dois países

Na chamada de terça-feira, Hegseth e Abrego reafirmaram o compromisso das duas nações "com a defesa do canal e concordaram em expandir a cooperação entre as forças armadas dos EUA e as forças de segurança do Panamá".

A conversa aconteceu num momento de tensão entre EUA e Panamá, na sequência da promessa de Trump de retomar o controlo sobre o Canal do Panamá, devido à alegada influência chinesa na via interoceânica.

Em resposta, o governo panamiano concordou em não renovar o acordo de cooperação com a China sobre a iniciativa chinesa Nova Rota da Seda, entre outras medidas.

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, garantiu no domingo, no final de uma reunião com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que o Canal do Panamá vai continuar sob controlo panamenho.