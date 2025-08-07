EUA. Robert Kennedy Jr. cancela financiamento de vacinas contra gripe e covid-19

O secretário da Saúde de Trump pôs também em causa a segurança das inoculações, frisando que “a tecnologia mRNA representa mais riscos do que benefícios para estes vírus respiratórios”.

Kennedy Jr. argumentou ainda que as inoculações mRNA podem “encorajar novas mutações e prolongar pandemias consoante os vírus sofrem constantes mutações para escapar aos efeitos protetores das vacinas”.

Especialistas alertam para risco da decisão

c/ agências