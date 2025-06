EUA. Supremo Tribunal aprova proibição de menores a tratamentos médicos para mudança de sexo

Quem passar este tipo de medicação pode ser processado, pagar multas e sofrer processos disciplinares.





(c/ agências internacionais)









Os três juízes liberais mostraram a sua discordância.“O Tennessee concluiu que existe um debate que permanece entre especialistas médicos sobre os riscos e benefícios associados à administração de inibidores de puberdade e hormonas para tratar disforia de género, o transtorno de identidade de género e a incongruência de género. A proibição da lei aos tratamentos responde diretamente a essa incerteza”, esclareceu John Roberts, um dos juízes conservadores.Sonia Sotomayor, conhecida juíza liberal, mostrou consternação pela decisão do Supremo Tribunal em apoiar as escolhas da lei estadual e ao manter a proibição.“Ao recuar numa revisão judicial de grande importância exatamente onde importa mais, o Tribunal abandonou crianças transgénero e as suas famílias a caprichos políticos. Com muita tristeza, eu discordo”, declarou a juíz, numa declaração que juntou os outros dois juízes liberais, Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson.Disforia de género é um diagnóstico clínico que explica o sofrimento significativo que pode resultar da incongruência entre o género de uma pessoa e o sexo que tem à nascença.Trump disse ao Supremo Tribunal que a lei do Tennessee não era contra a constituição e pediu para que houvesse uma votação definitiva sobre o assunto.A lei do Tennessee é de 2023 e encorada menores a “apreciarem o seu sexo” ao proibir profissionais médicos de passar inibidores de puberdade e hormonas que ajudam a viver como “uma suposta identidade inconsistente com o sexo do menor”.