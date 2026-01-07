EUA suspendem apoio ao Governo da Somália suspeito de confiscar ajuda alimentar

"A administração Trump tem uma política de tolerância zero para o desperdício, roubo e desvio de assistência vital", referiu o Departamento de Estado norte-americano, em comunicado.

O Departamento de Estado adiantou que suspendeu todos os programas de assistência dos EUA em curso que beneficiam o Governo federal da Somália.

"Qualquer retoma da assistência dependerá do Governo federal da Somália assumir a responsabilidade pelas suas ações inaceitáveis e tomar as medidas corretivas adequadas", destacou ainda a diplomacia norte-americana.

O Governo da Somália é acusado de destruir um armazém financiado pelos Estados Unidos, pertencente ao Programa Alimentar Mundial, e confiscar 76 toneladas de ajuda alimentar destinada a civis necessitados.

A suspensão surge numa altura em que a administração Trump intensifica as críticas aos refugiados e migrantes somalis nos Estados Unidos, incluindo alegações de fraude amplamente divulgadas envolvendo creches no Minnesota.

A administração Trump impôs restrições significativas aos somalis que desejam imigrar para os Estados Unidos e dificultou a permanência daqueles que já se encontram no país.

A agência Associated Press (AP) noticiou que não ficou imediatamente claro o quanto a assistência seria afetada pela suspensão, dado que a administração Trump reduziu drasticamente as despesas com ajuda externa, desmantelou a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês) e não divulgou novos dados por país.

Os Estados Unidos forneceram 770 milhões de dólares (cerca de 659 milhões de euros) em assistência para projetos na Somália durante o último ano da administração do presidente democrata Joe Biden, mas apenas uma fração deste montante foi diretamente para o Governo.

O corno de África, onde se situa a Somália, é uma das nações mais pobres do mundo e sofre de conflitos crónicos e insegurança, agravados por múltiplos desastres naturais, incluindo secas severas, há décadas.