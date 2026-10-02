EUA suspendem atividade diplomática no Brasil "por segurança"

"Os cidadãos norte-americanos que necessitem de assistência de emergência durante este período não se devem deslocar à embaixada, aos consulados nem a outras instalações diplomáticas dos Estados Unidos[da América]", escreveu num comunicado a missão norte-americana no Brasil.

Também a embaixada da Austrália em Brasília anunciou que estará hoje encerrada devido a "preocupações" de segurança.

Nenhuma das delegações forneceu detalhes sobre os motivos do encerramento, nem sobre a data de retoma dos seus serviços.

Esta suspensão ocorre dois dias antes da primeira volta das eleições gerais, com particular destaque para o escrutínio presidencial que opõe principalmente o Presidente, de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, ao senador, liberal, Flávio Bolsonaro, filho do antigo Presidente, de extrema-direita, Jair Bolsonaro (2019-2022).

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou na quinta-feira que está a acompanhar as eleições brasileiras "de muito perto".

Por seu lado, Lula avisou que o seu homólogo norte-americano não se deve "intrometer" nas eleições do seu país.

Jair Bolsonaro, condenado por ter tentado um golpe de Estado contra Lula no final do seu mandato, entre 2022 e 2023, é um aliado de Donald Trump.

Na quinta-feira, o Governo brasileiro pediu à polícia que investigasse a alegada utilização de fundos públicos pela administração Trump para promover uma "agenda de extrema-direita" no país sul-americano lusófono, na sequência de informações publicadas nesse sentido pelo jornal britânico The Guardian.

Na quinta-feira à noite, um falso alarme de bomba em frente à sede do Supremo Tribunal Federal obrigou a polícia a encerrar várias ruas no centro de Brasília. O tribunal fica situado nas proximidades da embaixada norte-americana.

Apesar de as autoridades terem descartado a presença de explosivos na zona, a segurança da missão diplomática foi reforçada com uma patrulha após o incidente, constatou a agência France-Presse (AFP).