EUA sustentam que caça russo colidiu intencionalmente com drone americano

Os Estados Unidos anunciaram que um caça russo colidiu intencionalmente com um drone americano no Mar Negro. De acordo com o Pentágono, a colisão ocorreu quando o drone estava a efetuar operações de vigilância em águas internacionais. Moscovo rejeitou as acusações, afirmando que os seus caças não tiveram qualquer contacto com o drone.