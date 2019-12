EUA têm acesso aos perfis nas redes sociais de quem entra no país

Embora tendo passado despercebido a muitos, um novo requisito entrou em vigor em junho que obriga a maioria das pessoas que pede um visto para os EUA a preencher um formulário onde indica o seu nome de utilizador nas redes sociais.Através deste novo formulário,“A segurança nacional é a nossa principal prioridade ao avaliar solicitações de vistos, e todos os futuros turistas e imigrantes nos EUA passam por uma extensa inspeção de segurança. Estamos constantemente a trabalhar para encontrar mecanismos que melhorem o nosso processo de controlo para proteger os cidadãos norte-americanos, enquanto apoiamos viagens legítimas para os EUA”, explica o Departamento de Estado, numa nota publicada online.

Os requerentes de vistos diplomáticos são os únicos que estão dispensados do preenchimento deste requerimento.

“Já solicitamos certas informações de contacto, histórico de viagens, dados familiares e antigos endereços de residência a quem pede vistos.”, continua a justificar o Departamento.

Medida será mesmo necessária?

Segundo analisa The Guardian , os argumentos apresentados pelo Departamento de Estado não são válidos.O uso das redes sociais como uma ferramenta de verificação adicional da imigração nos EUA remonta a finais de 2014. De acordo com o jornal britânico,de verificação de identidade.O novo requisito tem sido, por isso, alvo de diversas críticas. Algumas apontam que o Departamento de Estado não consegue justificar em que medida o acesso às redes sociais aperfeiçoa o sistema de inspeção já existente, na medida em que esse sistema já permite que os funcionários exijam informações adicionais sempre que considerem necessário.O jornalsublinha que este novo requisito é um insulto à liberdade de expressão.Aqueles que se envolvem em discursos polémicos, ou mesmo críticas ao governo nas redes sociais, podem ser alvo de uma avaliação mais pormenorizada ou atrasos no processo de entrada nos EUA. Esta medida leva, em alguns casos, a uma autocensura, sentindo-se obrigados a deixar de fazer comentários políticos, ou mesmo a apagar as suas contas nas redes sociais com receio de represálias.