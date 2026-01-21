EUA testam princípios europeus mas UE vai rejeitar qualquer coerção assegura Costa

"Considerados em conjunto, os desafios geopolíticos que a Europa enfrenta parecem, por vezes, avassaladores [...], mas a UE sairá desta situação mais forte, mais resiliente e mais soberana. Para que isso aconteça, a nossa resposta deve ter três componentes: uma Europa de princípios, uma Europa de proteção e uma Europa de prosperidade - três dimensões [que] estão a ser postas à prova no momento atual das relações transatlânticas", disse António Costa, intervindo num debate no Parlamento Europeu.O antigo primeiro-ministro português vincou que a UE "está pronta para se defender [...] contra qualquer forma de coerção" e tem "o poder e os instrumentos para o fazer".Nas declarações na cidade francesa de Estrasburgo, António Costa justificou que foi devido ao contexto de ameaças norte-americanas relativas à Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca, que decidiu convocar para esta quinta-feira uma reunião extraordinária do Conselho Europeu sobre as relações transatlânticas."Tendo ouvido os Estados-membros na preparação desta reunião, acredito que alguns elementos fundamentais são amplamente partilhados", entre os quais o "apoio e solidariedade totais com o Reino da Dinamarca e com a Gronelândia" e o facto de que "apenas eles podem decidir sobre o seu futuro".António Costa admitiu também "um interesse transatlântico comum na paz e na segurança no Ártico, nomeadamente através do trabalho no âmbito da NATO", mas vincou que "novas tarifas prejudicariam as relações transatlânticas e são incompatíveis com o acordo comercial UE-EUA"."Queremos continuar a envolver-nos de forma construtiva com os Estados Unidos em todas as questões de interesse comum - e são muitas, uma vez que somos parceiros e aliados e partilhamos uma comunidade transatlântica"-, mas "não podemos aceitar que a lei do mais forte prevaleça sobre os direitos do mais fraco porque as regras internacionais não são opcionais e as alianças não podem reduzir-se apenas a uma sucessão de transações", adiantou o presidente do Conselho Europeu.