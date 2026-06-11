EUA tiraram milhões de barris através de Ormuz numa missão secreta

EUA tiraram milhões de barris através de Ormuz numa missão secreta

Horas antes dos ataques Donald Trump revelou que os Estados Unidos retiraram milhões de barris de petróleo através do Estreito de Ormuz.

RTP /
Donald Trump na Saça Oval, Casa Branca Foto: Evan Vucci - Reuters

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O presidente norte-americano disse que se tratou de uma missão secreta e que o Irão não soube de nada até agora.

Trump acabou por deixar no ar que quem controla a passagem é Washington e não Teerão.
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