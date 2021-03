EUA. Tiroteio em supermercado paralisa cidade do Colorado

"Evitem a zona", " a situação permanece volátil", tweetou a força policial de Boulder, no sopé nas Montanhas Rochosas, apelando o publico a não transmitir imagens da operação enquanto esta estivesse a decorrer.





Após a detenção do homem ferido e levado numa ambulância, a polícia foi vista a dirigir-se a um carro estacionado ali perto e a ordenar através de megafones para alguém dentro do veículo se erguer e se render.





Ao início da tarde as operações continuavam em curso e as autoridades apelavam o público a manter-se afastado.



Dezenas de agentes armados cercaram a área em meia-hora após receberem um alerta para a presença de um homem armado no parque de estacionamento do supermercado. O xerife do condado vizinho enviou reforços.

Imagens não verificadas captadas por testemunhas mostraram pelo menos três corpos no interior e no exterior do supermercado e pessoas a correr em pânico, entre o som de tiros.







Imagens captadas por um helicóptero mostraram dezenas de agentes armados com espingardas, e protegidos com capacetes e escudos, em torno da loja, cujas janelas da frente tinham sido estilhaçadas.





A família de um homem escondeu-se num armário e avisou-o por sms para não tentar contactá-la, de forma a evitar o toque dos telemóveis que pudesse denunciar o seu esconderijo.

Fuga ordenada



Outra testemunha que se encontrava dentro da loja em compras afirmou que a fuga da maioria dos clientes e dos funcionários se deu de forma muito ordenada.





"Ouvi um estrondo, pensei que alguém tinha deixado cair alguma coisa, e depois outro e um terceiro, e nessa altura toda a gente desatou a correr", contou à televisão KCNC, afiliada da CNN.







A fuga foi possível através de uma saída nas traseiras do supermercado.





"Não nos atropelamos uns aos outros, seguimos em fila indiana, alguém com a mão nas minhas costas e eu com a minha mão nas costas da pessoa à minha frente e só dizíamos vão, vão, vão".







Imagens captadas durante o cerco mostraram as forças policiais a guiar em segurança pelo menos duas pessoas. Vários clientes e funcionários foram ainda vistos a ser observados por paramédicos, enrolados em cobertores.





O autarca da cidade agradeceu à polícia e aos socorristas a pronta intervenção. "As palavras não fazem jus à tragédia que ocorreu esta tarde", afirmou Sam Weaver. O responsáveis pelas forças sanitárias da cidade confirmaram ter recebido um ferido.







Pelo menos seis ambulâncias, veiculos blindados e uma equipa das Forças Especiais, SWAT, foram chamados ao local.







O episódio sucede seis dias após a morte de oito pessoas, seis das quais de ascendência asiática, num ataque em Atlanta e num condado vizinho.



Boulder fica 50 quilómetros a noroeste da capital do estado, Denver.