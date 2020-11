EUA. Três em cada cinco americanos querem acabar com o Colégio Eleitoral

Três em cada cinco americanos não concordam com o Colégio Eleitoral, segundo uma sondagem recente. Saiba neste artigo como funciona este sistema de votos.

O tema do Colégio Eleitoral tem-se tornado cada vez mais controverso ao longo dos últimos anos., que deve ser neutro e não favorecer qualquer partido, candidato ou região.De facto, nos Estados Unidos, a vitória de um presidente está condicionada pelas regiões. Em cada Estado vence ou o candidato democrata ou o republicano. E,– que é definido consoante o número de senadores e de legisladores na Câmara dos Representantes -, contribuindo para que o mesmo alcance os tais 270 necessários à vitória final.Por essa razão, são muitos os que defendem a abolição do Colégio Eleitoral em favor de uma votação popular nacional, na qual venceria o candidato com mais votos na totalidade do país. Desde que o sistema desse Colégio foi adotado, no início do século XIX, foram já quase 800 as tentativas para lhe introduzir emendas ou para o extinguir.Segundo uma sondagem de setembro da empresa Gallup,Dos inquiridos na sondagem, foram os eleitores democratas (89 por cento) e os independentes (68 por cento) que mais se mostraram a favor dessa ideia, enquanto os republicanos disseram preferir manter o sistema atual (apenas 23 por cento dos republicanos inquiridos disseram não concordar com o sistema).Quem discorda deste sistema de votos tende a defender que o mesmo é antiquado e faz pouco sentido.– que, nessa ocasião, foi para Hillary Clinton.Na realidade, quando os eleitores norte-americanos vão às urnas, não votam diretamente no candidato que querem ver na Casa Branca. Votam, em vez disso, nos membros do Colégio Eleitoral que, em cada Estado, representam o candidato em questão. Membros esses que fizeram previamente um juramento segundo o qual garantem votar, eles próprios, no candidato que representam, procurando elegê-lo presidente.

A matemática do Colégio Eleitoral

Jacobin. Outro argumento utilizado pelos opositores deste sistema é que o mesmo leva os candidatos a ignorarem, quase por completo, os Estados que não sejam decisivos para os resultados eleitorais, como conta a revista

Críticos frisam ainda que,Em Wyoming, por exemplo, o voto de um eleitor tem quase quatro vezes mais poder do que o voto de um eleitor na Califórnia, explica





a maioria de visitas presidenciais ocorreu em apenas 12 Estados, num total de 50, segundo Durante as primeiras nove semanas da campanha eleitoral de 2020, por exemplo,, segundo dados da CNN

Além disso, 90 por cento dos gastos em propaganda eleitoral televisiva foram distribuídos por apenas seis Estados no mês de outubro: precisamente os chamados(Estados decisivos, por tanto votarem democrata como republicano) da Pensilvânia, Flórida, Wisconsin, Michigan, Arizona e Carolina do Norte.Há ainda quem sinta que o seu voto foi desperdiçado quando vê vencer o candidato que não ganhou os membros do Colégio Eleitoral desse Estado.O próprio presidente Trump já reconheceu alguns problemas deste sistema.chegou a referir. O mesmo se aplica ao Partido Democrático, que em muitos Estados tradicionalmente não é eleito e já conta, à partida, com a repetição desses resultados eleição após eleição.