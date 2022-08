EUA. Três polícias suspensos por terem sido filmados a espancar cidadão

Video shows Arkansas law officers pummeling suspect on ground https://t.co/WzSktSZMl5 via @nbcnews — António Louçã (@louca_antonio) August 22, 2022

Worcester teve, em consequência, de ser hospitalizado, sendo depois transferido para a prisão do Condado de Van Buren e acusado de vários delitos, segundo disse a polícia.

A autoridade policial não quis divulgar os nomes dos três agentes agora investigados, mas o xerife do Condado, Jimmy Damante, disse que os seus dois ajudantes ficariam suspensos enquanto durar a investigação e prometeu que o assunto seria levado "muito a sério" e que seriam tomadas "medidas apropriadas".

O terceiro agente envolvido está "de licença", e assim permanecerá durante a investigação, disse o chefe da polícia de Mulberry, Shannon Gregory. O deitdo, que foi identificado como Randall Worcester, de 27 anos de idade, é natural de Goose Creek, Estado de Carolina do Sul. O vídeo, que circulou amplamente, mostra um dois dos agentes a imobilizarem Worcester, enquanto um outro o espanca com o punho fechado.

Na noite de ontem, domingo, a polícia do Arkansas reagiu à indignação mediática sobre o video que circulava nas redes sociais, suspendendo os três agentes, dois dos quais eram ajudantes do xerife do Condado de Crawford.