EUA. Trump prepara-se para o primeiro teste na reta final para as eleições primárias

Os eleitores republicanos do Iowa indicarão as escolhas para candidato presidencial do partido, e os resultados dessa votação determinarão quantos dos 40 delegados da convenção do Estado cada candidato receberá.Apesar da aparente vantagem entre os republicanos, no Iowa as coisas não parecem ser tão favoráveis ao ex-presidente, com a governadora local, Kim Reynolds, a dar o seu apoio ao colega da Florida.Perante uma multidão de várias centenas de apoiantes durante um comício no fim de semana, Donald Trump aproveitou também para tecer críticas ao atual presidente norte-americano, que o acusou de ser um ditador que quer destruir a democracia.

Primeiro teste para Trump

O republicano sonha ser reeleito em novembro e regressar à Casa Branca em 20 de janeiro de 2025, apesar de enfrentar quatro acusações criminais.

depois de ter sido banido dos boletins de voto nas primárias de alguns Estados pelo seu papel no ataque ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021.Os Estados do Maine e do Colorado invocam a 14ª Emenda da Constituição – que proíbe pessoas que se envolveram numa "insurreição ou rebelião" de ocupar cargos políticos se já tiverem prestado juramento aos Estados Unidos – para reivindicar a inelegibilidade de Donald Trump.

Biden testa forças

O “caucus” do Iowa apenas terá efeito prático no Partido Republicano, já que os democratas mudaram as regras da escolha de candidatos.Em vez disso, votarão num candidato do partido através da votação por correio que começa em 12 de janeiro e termina a 5 de março.Neste Estado norte-americano, Biden terá apenas a oposição de Dean Philips, um congressista do Minnesota, e de Marianne Williamson, uma ativista do Texas, mas dificilmente algum deles conseguirá provocar danos ao presidente em exercício.O presidente conseguiu alterar o calendário das primárias, pondo o seu arranque na Carolina do Sul, enquanto também decorre o 'caucus' no Iowa, para acelerar o processo de escolha nos democratas.Para o arranque das primárias, Biden volta a contar com a sua vice-presidente como figura de combate político.Na primeira ação de campanha oficial para as presidenciais de novembro, o presidente dedicou no passado sábado uma boa parte do seu discurso a Donald Trump, acusando-o de ser um ditador e frisando que é a democracia que está em risco nestas eleições.

c/agências