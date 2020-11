EUA. Tudo ainda em aberto na contagem dos votos

Na contagem dos votos, o candidato democrata já conquistou 237 dos grandes eleitores. Donald Trump, do lado republicano, conseguiu 213. Para a vitória têm de ser alcançados 270 delegados do Colégio Eleitoral.



Neste momento há seis Estados que vão decidir a vitória. Para Biden ser eleito precisa de ganhar nos três onde está em vantagem. Isto é, se ganhar no Michigan, no Arizona e no Nevada garante os 270 delegados e ganha as eleições.



Para Trump ser eleito, precisa de ganhar nos três Estados onde vai à frente, Pensilvânia, Georgia e Carolina do Norte, e ainda ganhar um onde Joe Biden ao final da tarde ia à frente. Ou seja, Trump e Biden estão lado-a-lado, mas com ligeira vantagem para Biden.



O Estado mais crítico é o Nevada, onde Biden tem vantagem na contagem, mas uma vantagem tão ligeira que pode ser invertida.



De resto, Trump já anunciou que vai pedir uma recontagem no Wisconsin, que perdeu para Biden pela margem mínima.



Portanto, tudo em aberto nestas presidenciais americanas.