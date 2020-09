EUA usam mísseis com lâminas para atingir alvos na Síria

Guardian, reaper drones) e utiliza uma combinação de 45 quilogramas de um material denso a voar a alta velocidade e seis lâminas que são largadas antes da queda do dispositivo, de modo a golpearem as vítimas. De acordo com o a arma é transportada por uma aeronave pilotada remotamente (os chamados) e, de modo a golpearem as vítimas.

Estes mísseis não-explosivos, que receberam o nome de “bombas ninja”, terminaram de ser desenvolvidos no ano passado e são descritos como menos prováveis de matar civis.O nome oficial destes recentes dispositivos é Hellfire AGM-114R9X, sendo também conhecidos apenas por “R9X” ou “facas voadoras”. O seu uso está a aumentar por parte da unidade militar norte-americana Joint Special Operations Command.Um vídeo divulgado em junho deste ano pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos mostra o que aparentam ser partes de um destes mísseis, utilizado para atingir um veículo na província de Idlib. Nesse ataque morreram dois homens – um da Jordânia e outro do Iémen -, ambos alegados membros do grupo Hurras al-Din, afiliado ao Al-Qaeda.Especialistas acreditam queNo entanto, os dispositivos apenas captaram a atenção pública depois de terem sido motivo de uma reportagem dono ano passado.É possível que a arma tenha sido desenvolvida durante a Administração Obama, numa altura em que a política norte-americana sobre assassinatos de alvos comfoi motivo de críticas devido ao número de civis que, muitas vezes, acabavam por ser mortos durante os ataques.

Arma é terceira versão do míssil Hellfire

Desde a sua criação, este dispositivo tem sido aparentemente usado de forma moderada, normalmente em território sírio. Segundo oAté maio do ano passado os R9X não terão sido utilizados mais de uma dezena de vezes. A partir de então, osque as transportam começaram a voar de forma mais regular.e normalmente usados no Afeganistão. Esses mísseis deixaram, porém, de ser utilizados por se considerar que não serviam corretamente a sua função.Mais tarde foi criada uma segunda versão do míssil, que conseguia transportar uma carga ainda mais pesada, mas que levou por sua vez à morte de civis, sendo descontinuada e originando esta terceira versão: as “bombas ninja”, Hellfire AGM-114R9X.Este novo míssil parece ter sido pensadoAs lâminas permitem que sejam atingidos alvos mais concretos.

ONG alerta contra ideia de “arma humanitária”

Apesar de concordar que a nova arma seja menos perigosa para civis, a organização não-governamental Action on Armed Violence“Esta arma, apesar de ter sido usada poucas vezes, realmente aparenta ter efeitos em áreas menos extensas do que outras armas explosivas lançadas do ar”, reconheceu a organização ao. “No entanto,”.“Dado que a Administração Trump também autorizou a maior explosão não-nuclear da história do mundo no Afeganistão,”, avisou.“Esta nova arma, descrita como uma alternativa a bombas maiores, pode ser vendida como quase ética, mas se na realidade for tão suscetível a atingir alvos errados como outras armas, passa a não ser mais do que uma lâmina assassina empunhada por um Estado raramente responsabilizado pelas suas ações”, considerou a organização.A Action on Armed Violence sublinhou também a necessidade de prestar atenção a campanhas de homicídio de alvos concretos, com qualquer que seja a arma, quando as mesmas têm pouca supervisão.