EUA vão facilitar aprovação de alternativas a medicamentos dispendiosos
O Governo norte-americano liderado por Donald Trump anunciou esta quarta-feira medidas para acelerar o desenvolvimento e a aprovação de versões mais acessíveis de medicamentos biológicos complexos e dispendiosos, como os tratamentos para a diabetes e o cancro.
A agência para os medicamentos e alimentação (FDA, na sigla em inglês) vai fazer "grandes mudanças" para simplificar estes procedimentos e "reduzir os ensaios clínicos desnecessários", explicou o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert Kennedy Jr., em comunicado.
A iniciativa visa "acelerar e reduzir o custo do desenvolvimento de medicamentos biossimilares", ou seja, alternativas, como os genéricos, aos medicamentos ditos biológicos porque são feitos a partir de uma célula ou organismo vivo, noticiou a agência France-Presse (AFP).
É o caso de tratamentos muito dispendiosos utilizados no controlo de muitas doenças graves ou debilitantes, como a diabetes, o cancro e doenças autoimunes como a esclerose múltipla.
"Estamos a remover as barreiras que protegem os monopólios e a abrir caminho para medicamentos acessíveis e que salvam vidas para o povo americano", enfatizou o secretário da Saúde em conferência de imprensa.
Segundo o governante, estes medicamentos representam apenas 5% das prescrições no país, mas "mais de metade" das despesas.
Para reduzir o custo destes tratamentos complexos, a FDA planeia deixar de exigir sistematicamente que as empresas farmacêuticas realizem testes em humanos comparando o biossimilar com o medicamento original, um processo que pode demorar anos e ser muito dispendioso.
Este é o mais recente anúncio da administração Trump para reduzir os preços dos medicamentos nos Estados Unidos, que são dos mais elevados do mundo e superam os praticados pelos países vizinhos e pela Europa.