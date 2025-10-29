EUA vão facilitar aprovação de alternativas a medicamentos dispendiosos

A agência para os medicamentos e alimentação (FDA, na sigla em inglês) vai fazer "grandes mudanças" para simplificar estes procedimentos e "reduzir os ensaios clínicos desnecessários", explicou o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert Kennedy Jr., em comunicado.

A iniciativa visa "acelerar e reduzir o custo do desenvolvimento de medicamentos biossimilares", ou seja, alternativas, como os genéricos, aos medicamentos ditos biológicos porque são feitos a partir de uma célula ou organismo vivo, noticiou a agência France-Presse (AFP).

É o caso de tratamentos muito dispendiosos utilizados no controlo de muitas doenças graves ou debilitantes, como a diabetes, o cancro e doenças autoimunes como a esclerose múltipla.

"Estamos a remover as barreiras que protegem os monopólios e a abrir caminho para medicamentos acessíveis e que salvam vidas para o povo americano", enfatizou o secretário da Saúde em conferência de imprensa.

Segundo o governante, estes medicamentos representam apenas 5% das prescrições no país, mas "mais de metade" das despesas.

Para reduzir o custo destes tratamentos complexos, a FDA planeia deixar de exigir sistematicamente que as empresas farmacêuticas realizem testes em humanos comparando o biossimilar com o medicamento original, um processo que pode demorar anos e ser muito dispendioso.

Este é o mais recente anúncio da administração Trump para reduzir os preços dos medicamentos nos Estados Unidos, que são dos mais elevados do mundo e superam os praticados pelos países vizinhos e pela Europa.