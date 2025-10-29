EUA vão partilhar tecnologia para Coreia do Sul construir submarino de propulsão nuclear

O Presidente sul-coreano Lee Jae Myung enfatizou a Trump, durante o seu encontro, que o objetivo era modernizar a aliança com os EUA, mencionando planos para aumentar as despesas militares de forma a reduzir o encargo financeiro para os Estados Unidos.

O líder sul-coreano disse que pode ter havido um mal-entendido quando falaram pela última vez, em agosto, sobre submarinos de propulsão nuclear, afirmando que o seu Governo estava à procura de combustível nuclear, e não de armas.

Lee disse que, se a Coreia do Sul estivesse equipada com submarinos de propulsão nuclear, isso poderia auxiliar as atividades dos EUA na região.

Já Trump sublinhou na sua rede Truth Social que a aliança entre os dois países está "mais forte do que nunca" e que, por isso, autorizou a construção de um submarino de propulsão nuclear, em vez dos "submarinos a diesel antiquados e muito menos ágeis que possuem atualmente".

Trump afirmou, noutra publicação, que o país iria construir o seu submarino de propulsão nuclear no estaleiro de Filadélfia, adquirido no ano passado pelo grupo sul-coreano Hanwha.

Não era claro qual seria a dimensão ou o custo do projeto do submarino, mas a Coreia do Sul tinha declarado, durante as negociações com Trump, que se comprometeu a investir 150 mil milhões de dólares na capacidade de construção naval dos Estados Unidos.

A tecnologia de submarinos nucleares dos EUA é amplamente considerada uma das mais sensíveis e altamente protegidas que as forças armadas americanas possuem.

Os EUA têm sido extremamente protetores deste conhecimento, e mesmo um acordo recentemente anunciado com aliados próximos, o Reino Unido e a Austrália, para ajudar esta última a adquirir tecnologia de submarinos nucleares, não prevê a transferência direta desta tecnologia.

A publicação de Trump nas redes sociais ocorreu antes do seu encontro com o Presidente chinês Xi Jinping, cujo país possui submarinos nucleares, e depois de a Coreia do Norte ter revelado, em março, pela primeira vez, a construção de um submarino de propulsão nuclear.

Trata-se de um sistema de armas que pode representar uma grande ameaça à segurança da Coreia do Sul e dos EUA.

Enquanto Trump visitava a Coreia do Sul, a Coreia do Norte anunciou hoje que realizou testes bem-sucedidos de mísseis de cruzeiro, a mais recente demonstração das suas crescentes capacidades militares.

O republicano divulgou também numa publicação que a Coreia do Sul aceitou pagar aos EUA 350 mil milhões de dólares (301 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) para reduzir as tarifas alfandegárias impostas pelos Estados Unidos.

"Além disso, concordaram em comprar o nosso petróleo e gás em grandes quantidades, e os investimentos no nosso país por parte de empresas e empresários sul-coreanos abastados ultrapassarão os 600 mil milhões de dólares (517 mil milhões de euros)".

O conselheiro principal do Presidente sul-coreano tinha adiantado hoje que o acordo inclui as tarifas sobre automóveis e detalha os compromissos de investimento da Coreia do Sul.

Segundo Kim Yong-beom, o acordo prevê uma redução para 15% das taxas alfandegárias nas tarifas recíprocas sobre os automóveis.

Prevê também um plano de investimentos sul-coreanos nos Estados Unidos de 350 mil milhões de dólares (300,6 mil milhões de euros, ao câmbio atual), "dos quais 200 mil milhões em numerário".