EUA. Vídeo da polícia mostra morte a tiro de jovem de 13 anos

Foto: Civilian Office of Police Accountability (COPA)

É mais um caso de alegada violência policial nos Estados Unidos e que promete gerar novos protestos. Um adolescente de 13 anos foi morto a tiro pela polícia, no fim do mês de março, em Little Village, um bairro de Chicago, onde vivem maioritariamente mexicanos. Agora foi divulgado o vídeo captado pela câmara do uniforme do agente que disparou. As imagens mostram que o suspeito estava desarmado.