EUA voltam a bloquear esforços do Conselho de Segurança para um cessar-fogo em Gaza

Washington volta assim a bloquear os esforços do Conselho de Segurança da ONU pela suspensão imediata de todos os obstáculos à entrada de ajuda em Gaza.

A resolução, da autoria dos 10 membros não-permanentes do Conselho de Segurança, recebeu 14 votos a favor e apenas o veto dos EUA, que, como membro permanente, tem o poder de impedir este órgão da ONU de atuar.

A votação mais recente do Conselho de Segurança sobre a guerra em Gaza ocorreu em 04 de junho, quando os EUA vetaram um projeto de resolução semelhante, também apresentado pelos 10 membros não-permanentes.

O projeto agora rejeitado exigia a suspensão imediata e incondicionalmente de todas as restrições à entrada de ajuda humanitária em Gaza e que Israel garantisse a distribuição segura e sem entraves à população que dela necessita.

O texto também pedia um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente, e a libertação incondicional, digna e imediata de todos os reféns mantidos pelo Hamas e por outros grupos armados.

Solicitava ainda ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que apresentasse um relatório ao Conselho, no prazo de 30 dias, sobre a implementação da resolução.

As discussões sobre este projeto de resolução começaram no final de agosto, em resposta à declaração oficial da ONU sobre um cenário de fome no território palestiniano, devastado por um conflito que dura há quase dois anos.

Ainda antes da votação, Washington já tinha avisado que iria votar contra, argumentando que o texto proposto não condenava o grupo islamita palestiniano Hamas.

Washington apelou ainda a que os restantes membros votassem contra o projeto.

A guerra em curso em Gaza foi desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

A retaliação de Israel já provocou mais de 65 mil mortos, a destruição de quase todas as infraestruturas de Gaza e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

Israel também impôs um bloqueio à entrega de ajuda humanitária no enclave, onde mais de 400 pessoas já morreram de desnutrição e fome, a maioria crianças.