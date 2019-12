Euro baixa com dados do emprego nos EUA a favorecerem o dólar

Às 17:52 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1055 dólares, quando na quinta-feira à mesma hora negociava a 1,1101 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa cambial de referência do euro em 1,1094 dólares.

A economia norte-americana criou em novembro 266 mil novos postos de trabalho, acima do previsto, com a taxa de desemprego a baixar para 3,5%, indicou o Departamento do Trabalho.

O índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan também subiu significativamente porque os salários sobem há algum tempo acima do custo de vida, permitindo aos consumidores mais rendimento disponível, o que apoia o consumo privado, muito importante para o crescimento norte-americano.

Divisas................hoje............quinta-feira

Euro/dólar............1,1055.................1,1101

Euro/libra...........0,84197................0,84346

Euro/iene.............120,03.................120,67

Dólar/iene............108,58.................108,70