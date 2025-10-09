Eurodeputados condenam violação de Direitos Humanos na Guiné Equatorial

A resolução destaca ainda a detenção arbitrária de dois cidadãos espanhóis - Javier Marañón Montero e David Rodríguez Ballesta - e as "condições inaceitáveis da sua prisão", salientando que "o sistema judicial equato-guineense carece de responsabilização e independência face ao regime de Teodoro Obiang", Presidente do país.

Os eurodeputados apelam às autoridades para que tomem medidas imediatas e incondicionais, incluindo o respeito pelo direito a um julgamento justo, o levantamento da prisão preventiva e a garantia de acesso a aconselhamento jurídico e a cuidados médicos, sublinhando que Marañón Montero se encontra em greve de fome.

Os eurodeputados recordam ainda que as violações dos direitos humanos e as detenções arbitrárias afetam negativamente as relações da União Europeia com o país, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), prejudicam a reputação internacional da Guiné Equatorial e travam o investimento e a cooperação.

Hoje foram também votadas resoluções semelhantes, condenando violações de direitos humanos no Haiti e na China.