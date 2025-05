Eurodeputados portugueses entre críticas e elogios à reação governativa durante o apagão

Os eurodeputados do PSD e do CDS enaltecem a atuação do Governo português; já os socialistas falam numa fragilidade que ficou exposta perante o apagão.







Por parte do eurodeputado comunista João Oliveira as críticas foram para as privatizações na área nacional da energia.

Entre as várias ideias apresentadas, a interligação a rede energética europeia foi defendida pela eurodeputada do CDS, com o PSD a falar numa Península Ibérica como uma ilha isolada da restante Europa.

No debate foram lembradas as fontes de energias renováveis como forma de transição para energias verdes e mais digitais.