Europa a dias do Natal. Holanda decreta confinamento total

Mais países europeus aumentaram as restrições para o período do Natal. Alguns até decretaram confinamento total.



Na Alemanha, os contágios e as mortes por covid-19 também estão em níveis elevados e o confinamento está de volta. A partir desta quarta-feira e até 10 de Janeiro escolas e comércio não essencial estão fechados.



Em França, restaurantes e bares vão continuar encerrados até 20 de janeiro. O Governo decidiu novo recolher obrigatório entre as 8 da noite e as 6 da manhã e pediu aos franceses para fazerem autoconfinamento de 8 dias antes do Natal.