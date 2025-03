Europa aplica tarifas sobre importações dos Estados Unidos a partir de abril

Uma medida da Comissão Europeia que serve como resposta às tarifas norte-americanas, aplicadas ao aço e ao alumínio.A União Europeia quer manter o diálogo aberto com os Estados Unidos, mas para já agiu com medidas fortes e proporcionais. Von der Leyen defende as tarifas trazem incerteza para a economia.

Desde a meia-noite que os Estados Unidos passam a cobrar uma taxa alfandegária de 25 por cento no aço e no alumínio.





Também o Reino Unido se diz desapontado com a decisão de Donald Trump, de colocar em marcha estas tarifas.

O Japão diz que é lamentável que não tenha ficado excluído das taxas alfandegárias. E a China promete recorrer a todas as medidas que entender necessárias para responder a estas tarifas norte-americanas sobre o aço e o alumínio.