Guerra na Ucrânia
Europa apresenta contraproposta a plano de paz de Trump
A Europa já tem contraproposta para plano de paz de Trump para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Esse plano europeu contempla mais militares na Ucrânia, entrada na NATO condicionada e uma compensação financeira a Kiev.
A Reuters revela alguns dos detalhes da contraproposta europeia para o plano de paz na Ucrânia apresentado pelos Estados Unidos no final da semana passada.
Segundo a agência, o plano europeu inclui um limite para a dimensão do exército ucraniano de 800 mil soldados em "tempo de paz", sendo que Washington propõe 600 mil.
O plano estabelece também que a entrada da Ucrânia na NATO depende de se chegar a consenso no bloco de países, que não existe neste momento.
Dentro desta contraproposta prevê-se que a NATO concorde em não colocar tropas na Ucrânia de forma permanente em tempos de paz.
Quanto à Ucrânia, seria "compensada financeiramente", incluindo com bens russos congelados, até que Moscovo pague pelos danos causados no país.
A Ucrânia teria de prometer não recuperar território ocupado através de ações militares, fazer eleições assim que possível depois da assinatura de um acordo de paz e receberia garantias de proteção dos Estados Unidos.