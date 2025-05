Europa bate recorde com a remoção de mais de 500 barreiras fluviais num ano, Portugal no fim da tabela

Em comunicado, a World Wide Fund for Nature sublinha que Portugal permanece “inamovível” perante esta tendência europeia, “sendo desconhecido o número de barreiras que o Governo tem removido”.



A remoção destas barreiras, na sua maioria obsoletas, vem contribuir para a resiliência climática, para melhorar a segurança hídrica e alimentar e para reverter a perda de natureza. Trata-se de um aumento de 11 por cento em relação ao ano anterior. relatório divulgado esta quinta-feira aponta os países que mais se destacaram: a", alerta Manuela Oliveira, coordenadora de água da WWF Portugal, uma vez que a fragmentação dos rios europeus altera o fluxo natural de água, diminui a resiliência dos ecossistemas e contribui para o declínio nas populações de espécies de água doce.Apesar do mau desempenho a nível nacional, a WWF congratula-se com os dados agora divulgados a nível europeu, afirmando que os números, seguindo uma das metas da Lei Europeia do Restauro da Natureza de alcançar pelo menos 25.000 quilómetros de rios livres até 2030”.