Europa. Casos de Sarampo crescem em 30 por cento de 2022 para 2023

“Entre janeiro de outubro de 2023 foram notificados mais de 30 mil casos de sarampo em 40 dos 53 países europeus”.Alguns dos territórios destes países estendem-se à Ásia Central pelo que a Rússia e o Cazaquistão registaram mais de 10 mil casos cada. Na Europa Ocidental, o Reino Unido foi o país com mais casos, cerca de 183.Estes números superam em muito os números do ano de 2022 em que foram notificados apenas 941 casos por toda a Europa. O sarampo já havia sido considerado como uma doença erradicada, mas as falhas na vacinação tem levado a um crescimento de casos.“Temos visto no continente não só um crescimento em 30 por cento dos casos de sarampo, como também registámos mais de 21 mil hospitalizações e cinco mortes relacionadas com o sarampo. Isto é preocupante”.A explicação foi dada por Hans Kluge, líder da filial europeia da Organização Mundial de Saúde , que pediu maior esforço para a imunização. “São necessários esforços urgentes de vacinação para parar a transmissão e prevenir a propagação”, continuou Kluge.Apesar de controlado na Europa, o sarampo voltou a ressurgir, especialmente devido ao contexto de pandemia de covid-19. O número de inoculações caiu e esta é uma doença altamente contagiosa que se propaga por ar.“A pandemia de covid-19 teve um impacto significativo no desempenho do sistema de vacinação durante este período, levando a um aumento de crianças não vacinadas ou vacinas de forma insuficiente” continuou a explicar a OMS que pede uma campanha maior de vacinação na Europa.A Organização revelou estimar que mais de 1,8 milhões de crianças não tenham sido vacinadas entre 2020 e 2022.