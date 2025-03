Europa lança satélite capaz de medir biomassa dos solos

Trabalho a realizar



O Biomass, construído pela Airbus Defence and Space, uma divisão da Airbus responsável pelo desenvolvimento e fabricação de produtos destinados à aplicação aeroespacial e de defesa, passará pelo menos cinco anos a efetuar observações pormenorizadas.



A missão irá também cartografar a geologia subterrânea dos desertos, a estrutura dos mantos de gelo e a topografia dos solos florestais, afirma a Arianespace, responsável pelo foguetão Vega C.



As observações desta nova missão permitirão também uma melhor compreensão das taxas de perda de habitat e, consequentemente, do efeito que isso pode ter na biodiversidade do ambiente florestal.



A descolagem está prevista para a manhã de terça-feira, 29 de abril. A missão de lançamento colocará numa órbita sincronizada com o Sol, a uma altitude de cerca de 666 quilómetros. A separação da nave espacial do foguetão ocorrerá 57 minutos após a descolagem, segundo a Arianespace.

É o primeiro satélite com um instrumento de radar (banda P) capaz de penetrar nas florestas para medir a sua biomassa e altura, de forma uniforme em todo o mundo e em todos os tipos de florestas, explica a ESA no seu site.Os dados da missão irão atualizar e melhorar as avaliações atuais e as projeções futuras do ciclo global do carbono, o que é essencial, diz a ESA, dada a crise climática.