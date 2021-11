Europa no epicentro de uma nova vaga de Covid-19

França "A Europa voltou a ser o epicentro" da circulação do vírus. Quem o diz é o porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, enquanto Emmanuel Macron ordenou que seja dada a dose de reforço da vacina aos franceses, de acordo com o Le Monde.







França assinala um aumento das infecções desde outubro. A taxa de incidência é de 62 casos por 100.000 habitantes, acima do limite de alerta





O Parlamento aprovou definitivamente, na sexta-feira, a prorrogação do passe sanitário até 31 de julho.





Este prolongamento da validade do passe de saúde dependerá da campanha de vacinação de reforço.





As autoridades francesas confirmaram que pelo menos 156 pessoas foram hospitalizadas com Covid-19, nas últimas 24 horas.

Alemanha A Alemanha está a registar um aumento de novos casos da doença.





Num esforço para conter a transmissão da doença, o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, anunciou na sexta-feira que todos os cidadãos no país serão elegíveis para a dose de reforço da vacina, logo que se passe seis meses da segunda dose.







"A quarta onda da Covid-19 no país está agora em pleno vigor", afirmou Spahn numa conferência de imprensa.





Vários pacientes internados em hospitais de regiões sobrecarregadas tiveram de ser transferidos para outras áreas nos últimos dias.

Na segunda-feira, a taxa de infecção diária de Covid-19 na Alemanha subiu para 201,1 casos por 100.000 pessoas, a maior desde o início da pandemia, de acordo com o Instituto Robert Koch de doenças infecciosas (RKI) do país.

Leste europeu A nova onda da Alemanha reflete um aumento de casos da variante Delta em toda a Europa, com a situação especialmente preocupante no leste do continente, onde a cobertura de vacinação é mais baixa.





A Roménia e a Bulgária vacinaram totalmente apenas 40% e 27% dos adultos, respectivamente. As novas infeções também estão a atingir níveis recordes na Rússia, Ucrânia e Grécia.



Áustria Na Áustria, foi anunciado na sexta-feira, que as pessoas que não foram vacinadas contra Covid-19 serão impedidas de entrar em cafés, restaurantes e cabeleireiros. Qualquer evento com mais de 25 pessoas a partir do final da próxima semana passa a ser ilegal.





É a resposta das autoridades perante o aumento de novas infeções a nível nacional para o nível mais alto em 2021.

Dinamarca A Dinamarca propôs restaurar o uso do "passe corona" digital. Este documento deverá ser apresentado pelos dinamarqueses para poderem entrar em bares e restaurantes. É uma das medidas que as autoridades estão a relançar para contrariar a terceira onda pandémica que está a atingir o país, relata a Reuters.





O número de infecções diárias aumentou de forma constante para cerca de 2.300 nos últimos dias, depois de em setembro ter apenas cerca de 200 casos.







"Vários países europeus estão agora no meio de sua quarta onda de Covid-19. Na Dinamarca, estamos a entrar na nossa terceira vaga", declarou o ministro da saúde, Magnus Heunicke, citado no The Guardian.





A Islândia também reintroduziu máscaras e regras de distanciamento social após um aumento de casos.



Reino Unido Desde o final do verão que o Reino Unido tem resistido à implementação de medidas como uso de máscaras ou passes de vacinas que se tornaram a tendência em toda a Europa, apesar do grande aumento de infeções por Covid-19 em terras britânicas.







O Reino Unido registou mais 57 mortes em 28 dias e outros 32.322 novos casos de Covid-19 , de acordo com os dados mais recentes do Governo. Estes dados representam uma queda nas infecções de 16,6% na semana passada, enquanto que as mortes aumentaram 8,2%.





O Reino Unido está, disse um especialista que faz assessoria ao governo de Boris Johnson, mas alerta que é vital que qualquer pessoa elegível receba sua vacina de reforço.Mike Tildesley, membro do grupo Scientific Pandemic Influenza Modeling (Spi-M), disse que "ainda não estamos fora de perigo", e que é necessário persuadir as pessoas a tomarem a dose de reforço contra a gripe e Covid-19.

Sobre a possibilidade de novas medidas para conter a pandemia no inverno, Tildesley disse à Sky News que, se o Serviço Nacional de Saúde vier a estar sob forte pressão e o número de mortes começarem a aumentar "pode haver discussões sobre o aumento de restrições".







Sublinhou ainda a importância da adoção do reforço da vacina: "É certamente verdade que, se não conseguirmos uma boa imunidade em toda a população, talvez seja necessário tomar mais medidas".

Boris Johnson no Hospital Hexham | Peter Summers - Reuters



O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi fotografado numa visita ao Hospital Hexham em Northumberland, revelando não usar máscara junto de equipas médicas. A oposição britânica acusou o primeiro-ministro de irresponsabilidade.

Alerta da OMS

Mike Ryan, diretor executivo do programa de emergências de saúde da Organização Mundial de Saúde, em Genebra, afirmou na quinta-feira que





"É muito importante refletir sobre o exemplo da Europa que representa mais da metade dos casos globais na semana passada, mas essa tendência pode mudar" sublinhou Ryan, citado na CNN. "Basta olhar para a curva epidemiológica da montanha-russa para saber que, quando se desce a montanha, geralmente está prestes a subir outra", acrescentou.





No início deste mês, o mundo ultrapassou as cinco milhões de mortes desde o inicio da pandemia.