Europeus cometeram genocídio sobre aborígenes australianos conclui comissão estadual

No seu relatório final, a comissão, que iniciou os seus trabalhos há quatro anos, sublinha que os aborígenes foram vítimas de massacres, que as crianças foram retiradas às suas famílias e que a sua cultura foi combatida com vista à assimilação.

De acordo com as conclusões, apresentadas ao Parlamento australiano na terça-feira, os assassínios em larga escala, as doenças, a violência sexual, o rapto de crianças e as políticas de assimilação conduziram à "destruição quase total" dos aborígenes no Estado de Vitória.

"Trata-se de um genocídio", conclui o relatório.

Entre as recomendações, a comissão defende uma indemnização financeira pelos danos sofridos pelos aborígenes, bem como a restituição das terras ancestrais.

A primeira-ministra de Victoria, Jacinta Allan, agradeceu à comissão, assegurando que o seu governo irá "considerar cuidadosamente" as recomendações.

Estas conclusões "trazem à luz verdades duras e lançam as bases para um futuro melhor para todos os vitorianos", declarou num comunicado.

Quando os colonos europeus chegaram à Austrália em 1788, havia cerca de um milhão de aborígenes. Atualmente, representam apenas 3,8% dos 26 milhões de habitantes da Austrália.

Há muito que a Austrália luta para colmatar o fosso entre os povos indígenas e o resto da população em termos de saúde e bem-estar.

As minorias aborígenes têm uma esperança de vida cerca de oito anos inferior à média nacional e a sua taxa de encarceramento não para de aumentar.

"As atuais disparidades económicas e os obstáculos à prosperidade das Primeiras Nações são heranças diretas das práticas coloniais e da exclusão sancionada pelo Estado", afirma a comissão no seu relatório.