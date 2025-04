Europeus têm até 27 de maio para recusar utilização dos seus dados pela Meta AI

A empresa-mãe das redes sociais anunciou no início desta semana que todos os conteúdos públicos das suas plataformas, com exceção do serviço de mensagens privadas WhatsApp, seriam doravante utilizados para treinar os seus modelos de IA, a menos que as pessoas se oponham.

Para isso, uma notificação informará os utilizadores europeus desta nova política e fornecer-lhes-á uma ligação para um formulário de autoexclusão até ao dia 27 de maio, podendo sempre ser preenchido após a data.

As informações em causa são, nomeadamente, publicações, fotografias e respetivas legendas, comentários publicados sob as mesmas, bem como pedidos e perguntas enviados através do Messenger para o Meta AI, o robô de conservação disponível desde o final de março na União Europeia (UE).

Segundo a agência de notícias, a empresa especifica ainda que esta objeção será igualmente aplicada a todas as contas ligadas à que foi utilizada para enviar o formulário.

No entanto, adverte que pode continuar a tratar as informações sobre os utilizadores que manifestaram a sua recusa em determinadas situações, nomeadamente quando as suas informações aparecem numa imagem partilhada publicamente ou são mencionadas por outro utilizador.

Esta alteração não deverá afetar as contas dos menores de 18 anos, nem as mensagens privadas dos utilizadores adultos.