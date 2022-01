Europol obrigada a eliminar uma grande quantidade de dados pessoais em arquivo

A agência europeia de proteção de dados instou, na segunda-feira, a Europol a apagar dos seus arquivos uma grande quantidade de informações que estão em desconformidade com as atuais diretrizes, por excederem a duração do armazenamento para dados sensíveis. É o segundo aviso ao serviço europeu de polícia e em causa estarão dados sobre suspeitos de atividades criminosas.