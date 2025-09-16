Eurovisão. Espanha boicota Festival se Israel não for expulso
O conselho de administração da RTVE decidiu acatar o pedido do presidente da televisão pública espanhola. Espanha junta-se a outros países que já decidiram não participar e boicotar a Eurovisão - são eles a Islândia, Irlanda, Países Baixos e a Eslovénia.
Espanha é o primeiro dos países dos Big 5 (grupo que mais contribui financeiramente para o Festival da Eurovisão) que toma esta decisão.
Deste grupo fazem parte a Alemanha, França, Reino Unido e Itália. As canções destes países têm acesso direto à final em cada edição do festival.
A proposta de boicote foi aprovada no Conselho de Administração "por maioria absoluta", com 10 votos a favor, quatro contra e uma abstenção, anunciou o presidente da RTVE, José Pablo López.
Numa publicação na rede social X, José Pablo López escreveu que "Espanha retirar-se-á da Eurovisão se Israel continuar no certame".
As televisões públicas estão, desta maneira, a pressionar a União Europeia de Radiofusão a expulsar Israel deste certame, tal como aconteceu em 2022 com a Rússia.