Eurovisão. Espanha boicota Festival se Israel não for expulso

Espanha é o primeiro dos países dos Big 5 (grupo que mais contribui financeiramente para o Festival da Eurovisão) que toma esta decisão.





Deste grupo fazem parte a Alemanha, França, Reino Unido e Itália. As canções destes países têm acesso direto à final em cada edição do festival.

A proposta de boicote foi aprovada no Conselho de Administração "por maioria absoluta", com 10 votos a favor, quatro contra e uma abstenção, anunciou o presidente da RTVE, José Pablo López.

Numa publicação na rede social X, José Pablo López escreveu que "Espanha retirar-se-á da Eurovisão se Israel continuar no certame".







As televisões públicas estão, desta maneira, a pressionar a União Europeia de Radiofusão a expulsar Israel deste certame, tal como aconteceu em 2022 com a Rússia.