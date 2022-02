Eventos climáticos extremos custaram à Europa cerca de 500 mil milhões de euros e 142 mil vidas em 40 anos

. A nível nacional, a Alemanha é o país europeu que mais sofreu, com 42 mil mortes e perdas financeiras no valor de 107 mil milhões de euros. Seguem-se a França, com 26.700 mortos e 99 mil milhões de euros em danos, e a Itália (21.600 mortos e 90 mil milhões de euros).(ou seja, entre 50 a 75 por cento do total de mortes) nos 32 países europeus analisados, que incluem os 27 Estados-membros da União Europeia (UE), bem como a Turquia e o Reino Unido.

Eventos climáticos como vagas de calor, mas também períodos de frio, secas ou incêndios florestais são responsáveis por 93% do total de mortes e 22% dos prejuízos financeiros.

Os dados, publicados esta quint-feira pela Agência Europeia do Ambiente (AEA), não mostram uma tendência clara de aumento das perdas ao longo das décadas com o impacto da crise climática.As perdas humanas são muito menores nas inundações, por exemplo, mas estes desastres foram os que causaram maiores prejuízos, 44% do total, à frente de tempestades (34%).Em geral, a Organização Meteorológica Mundial estima que o número de desastres relacionados com o clima aumentou nos últimos 50 anos, causando mais danos materiais, mas menos mortes.

Apelo a estratégias de adaptação

Wouter Vanneuville, da AEA e um dos principais autores do estudo, explica que o facto de as perdas, humanas e económicas, não estarem a aumentar de uma forma clara ao longo dos anos não deve levar ao comodismo e à inação, mas sim à implementação de estratégias de adaptação para condições climáticas extremas, que provavelmente se tornarão mais frequentes e intensas nos próximos anos à medida que a crise climática progride e as temperaturas aumentam.Vanneuville explica que a “adaptação já está em curso e está a ter um impacto”. “

A AEA recomenda, assim, medidas tomadas a nível individual e estatal para evitar riscos associados a eventos extremos e limitar os dados, apontando que “desde 2003, as ondas de calor causaram menos mortes graças à implementação de medidas de adaptação", como a instalação de aparelhos de ar condicionado.