Evo Morales deverá regressar à Bolívia a 9 de novembro

"Estamos a debater (o regresso). Possivelmente, o regresso será no dia 9 de novembro", revelou Evo Morales, indicando que a rota da viagem será por terra, cruzando a fronteira da cidade mais ao Norte da Argentina, La Quiaca, à localidade boliviana de Villazón.

As declarações de Evo Morales foram proferidas num programa partidário da ala kirchnerista Frente de Todos, na terça-feira, onde se assinalou a morte do ex-presidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007), de quem Morales era aliado.O regresso à Bolívia aconteceria um dia depois da tomada de posse de Luis Arce, candidato vitorioso de Evo Morales nas passadas eleições de 18 de novembro. Seria também um dia antes de completar um ano (10 de novembro de 2019) em que Evo Morales renunciou após 14 anos de governo, pressionado por uma convulsão social motivada por denúncias de fraude eleitoral, quando tentava um quarto mandato consecutivo, mesmo quando um plebiscito lhe havia negado essa possibilidade.No dia seguinte, 11 de novembro, Evo Morales partiu primeiro para o México e, um mês depois, para a Argentina, onde se refugiou e de onde coordenou a campanha do seu candidato.", disse Morales que tem anunciado que voltará à Bolívia "cedo ou tarde".", apontou Morales numa indicação de que a vitória do seu candidato foi um voto nele.Evo Morales revelou ainda que o presidente argentino, Alberto Fernández, propôs levá-lo de avião quando viajar para participar da cerimónia de posse de Luis Arce em La Paz no próximo dia 8 de novembro.Na Bolívia, o senador eleito Andrónico Rodríguez, que muitos apontam como futuro herdeiro de Morales, acrescentou que, no dia 11 de novembro, Evo Morales já estará em Cochabamba, o seu reduto eleitoral e local de onde saiu para o México.", informou Andrónico Rodríguez, descrevendo que se pretende como um épico regresso.