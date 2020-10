Ex-apresentador televisivo lidera sondagem para prefeitura de São Paulo

De acordo com a sondagem realizada pelo Instituto Ibope, encomendada pela Rede Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo, Russomanno obteve 25% das intenções de voto (menos um ponto percentual que na sondagem anterior), sendo seguido de perto por Covas, que subiu um ponto percentual e reúne agora 22% das preferências.



Os dois primeiros nas sondagens estão empatados dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais em ambos os sentidos.



O deputado Celso Russomanno, amigo do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e com quem compartilha parte da sua agenda política, causou polémica esta semana ao afirmar que os sem-abrigo podem ser mais resistentes à covid-19 porque "vivem o tempo todo nas ruas e não têm como tomar banho".



Já o candidato do Partido Socialismo e Liberdade, Guilherme Boulos, teve um aumento de dois pontos e mantém o terceiro lugar, com 10% das intenções de voto, seguido por Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro, que manteve 7%.



Jilmar Tatto, candidato do Partido dos Trabalhadores, soma agora 4%, após subir três pontos em relação ao último levantamento. Já Arthur do Val, do partido Patriota, passou de 1% para 2%.



Os restantes candidatos obtiveram todos 1% ou menos das intenções de voto, numa sondagem em que 17% dos entrevistados declararam pretender votar nulo ou em branco e 7% mostraram estar indecisos.



Esta sondagem do Ibope, registada no Tribunal Regional Eleitoral, ouviu 1.001 eleitores, entre os dias 13 e 15 de outubro.



A primeira volta das eleições municipais brasileiras para eleger ou reeleger prefeitos e vereadores dos 5.570 municípios do país está marcada para 15 de novembro.