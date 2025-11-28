Ex-chefe das Forças Armadas portuguesas condecorado em Timor-Leste
O Presidente timorense condecorou hoje, com o grau Colar da Ordem de Timor-Leste, o antigo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas português António Silva Ribeiro, na celebração dos 50 anos da declaração unilateral da independência.
"Os serviços prestados pelo almirante António Silva Ribeiro beneficiaram muitos timorenses ao longo dos anos e é justo que sejam reconhecidos e valorizados pelo Estado", afirmou o Presidente José Ramos-Horta, citado num comunicado divulgado à imprensa.
"O seu esforço é um testemunho da amizade duradoura entre as nossas nações", acrescentou o chefe de Estado timorense.
A Ordem de Timor-Leste visa reconhecer o mérito e a dedicação de nacionais ou estrangeiros que tenham contribuído para o bem de Timor-Leste, dos timorenses ou da humanidade.
A Ordem de Timor-Leste foi criada em 2009 e tem quatro graus, nomeadamente o Grande Colar, Colar, Medalha e Insígnia.
Timor-Leste declarou unilateralmente a independência, em 28 de novembro de 1975, nove dias antes da Indonésia ocupar o território, em 07 de dezembro de 1975.
A restauração da independência aconteceu a 20 de maio de 2002, depois da realização de um referendo pela autodeterminação a 30 de agosto de 1999 e de 24 anos de resistência contra a Indonésia.