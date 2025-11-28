Ex-chefe das Forças Armadas portuguesas condecorado em Timor-Leste

"Os serviços prestados pelo almirante António Silva Ribeiro beneficiaram muitos timorenses ao longo dos anos e é justo que sejam reconhecidos e valorizados pelo Estado", afirmou o Presidente José Ramos-Horta, citado num comunicado divulgado à imprensa.

"O seu esforço é um testemunho da amizade duradoura entre as nossas nações", acrescentou o chefe de Estado timorense.

A Ordem de Timor-Leste visa reconhecer o mérito e a dedicação de nacionais ou estrangeiros que tenham contribuído para o bem de Timor-Leste, dos timorenses ou da humanidade.

A Ordem de Timor-Leste foi criada em 2009 e tem quatro graus, nomeadamente o Grande Colar, Colar, Medalha e Insígnia.

Timor-Leste declarou unilateralmente a independência, em 28 de novembro de 1975, nove dias antes da Indonésia ocupar o território, em 07 de dezembro de 1975.

A restauração da independência aconteceu a 20 de maio de 2002, depois da realização de um referendo pela autodeterminação a 30 de agosto de 1999 e de 24 anos de resistência contra a Indonésia.