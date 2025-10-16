Ex-chefe de agência brasileira no governo Bolsonaro condenado a 10 anos de prisão por perseguição a indígenas

Em causa está um processo de licenciamento ambiental para uma linha de transmissão de energia entre as cidades amazónicas de Manaus e Boa Vista.

Além disso, Marcelo Xavier, que comandou a Funai entre 2019 e 2022, foi condenado à perda do cargo de delegado da Polícia Federal e ao pagamento de uma indemnização de 50 mil reais (cerca de oito mil euros) a cada vítima.

Numa nota a que a Agência Brasil teve acesso, a defesa de Mauro Xavier indicou que vai recorrer da decisão do juiz Thadeu José Piragibe Afonso, da segunda Vara Federal Criminal do Amazonas.

O juiz concluiu que o antigo presidente da Funai tentou pressionar funcionários da fundação a aprovarem o projeto do Linhão do Tucuruí, ao pedir à Polícia Federal que investigasse esses servidores, mesmo sabendo que as acusações contra eles eram falsas.

O projeto, que prevê a construção de uma linha de transmissão elétrica, enfrentou dificuldades em obter licenças ambientais, já que o traçado passa pela Terra Indígena Waimiri Atroari, na Amazónia, o que acabou por atrasar a sua realização.