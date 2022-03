Ex-chefe de Gabinete de Donald Trump investigado por suspeita de fraude eleitoral

Na quinta-feira, o Departamento de Investigação do Estado da Carolina do Norte confirmou que deu início a uma investigação ao registo eleitoral de Mark Meadows, depois de o Departamento de Justiça ter recebido uma denúncia do procurador-geral do Estado, o democrata Josh Stein., disse o porta-voz de Stein, Nazneen Ahmed, através de um comunicado no qual são referidas alegações de que Meadows se terá registado, em setembro de 2020, numa morada na qual não residia, que não possuía nem visitava, para votar nas eleições de novembro.O caso agora em investigação foi tornado público, a primeira vez, pelono início deste mês.divulgou na altura o jornal.Segundo a publicação, o aliado de Trump registou que se mudava para essa morada no dia seguinte, a 20 de setembro. Mas Meadows

De acordo com a lei no Estado da Carolina do Norte, os eleitores devem morar no condado onde estão registados e residir no local pelo menos desde 30 dias antes da data das eleições.