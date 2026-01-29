Ex-companheiro de angolana detida pelo ICE contesta versão das autoridades

No `site` do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Elmara Correia consta como uma das imigrantes detidas na semana passada durante a "Operação Captura do Dia", uma ação de fiscalização imigratória em todo o estado do Maine, "visando os piores criminosos imigrantes ilegais que têm aterrorizado comunidades".

Algumas das detenções incluem "imigrantes ilegais acusados e condenados por crimes hediondos, como agressão qualificada, cárcere privado e colocar em risco o bem-estar de uma criança".

Junto a uma fotografia do rosto de Elmara Correia é possível ler a legenda: "uma imigrante ilegal angolana com antecedentes criminais, já havia sido presa por colocar em risco o bem-estar de uma criança".

No entanto, o ex-companheiro da angolana contesta a versão das autoridades.

Manuel Vemba, que tem um filho de quatro anos com Elmara Correia, disse hoje que foi um vizinho a chamar a polícia, porque a criança estava a brincar na rua com amigos, e disse que não acredita que alguma acusação tenha sido formalizada.

"Ela não tem antecedentes criminais e não é o tipo de pessoa que eles estão a dizer que ela é", afirmou Vemba, citado pela agência Associated Press (AP).

"Elmara é uma mãe, como muitas outras, que ama o seu filho e se sacrificou por ele", acrescentou.

Vemba descreveu a sua ex-parceira como confiável, trabalhadora e dedicada ao filho de ambos, que está no espetro autista e adora jogar futebol e correr.

"Ela fez tudo o que podia para garantir que o meu filho estivesse seguro e feliz", sublinhou.

Com a mãe detida, o menino está agora sob os cuidados de Vemba, que tem dito à criança: "A mãe está a viajar. A mãe já volta".

Na quarta-feira, um juiz de Massachusetts concedeu a Elmara Correia o pedido de audiência de fiança, segundo a AP.

Pouco mais de uma semana após a detenção da cidadã angolana, as autoridades federais de imigração encerraram as suas "operações reforçadas" no estado do Maine, local de uma intensificação da fiscalização e centenas de prisões nos últimos dias, anunciou hoje a senadora republicana Susan Collins.

A senadora avançou com a novidade após ter conversado diretamente com a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem.

"Atualmente, não há operações de grande escala do ICE em andamento ou planeadas aqui", afirmou Collins em comunicado.

"Tenho insistido com a secretária Noem e outros membros do Governo para que o ICE reconsidere a sua abordagem em relação à aplicação das leis de imigração no estado", acrescentou.

O anúncio veio depois que o Presidente norte-americano, Donald Trump, pareceu sinalizar uma disposição para aliviar as tensões em Minneapolis após um segundo tiroteio fatal envolvendo agentes federais de imigração.

Collins afirmou que os funcionários do ICE e da Patrulha da Fronteira "continuarão com as suas operações normais" nesse estado norte-americano, conforme já acontece "há muitos anos".